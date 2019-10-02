ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 19:17
На Донбасі бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики застосували безпілотник з підвісом для скидання гранатометних пострілів

На Донбасі з початку поточної доби 2 жовтня в районі проведення операції Обїединенных сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також, з метою нанесення максимального шкоди військовослужбовцям збройних сил, противник застосував безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новогнатовки, поблизу Миколаївки, неподалік Новотроїцького, поблизу Павлополя та
неподалік Авдіївки.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник зробив вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Кримського, в районі Зайцевого, поблизу Катеринівки, неподалік від Південного, поблизу Новолуганского, неподалік Золотого, поблизу Новгородського і неподалік Троїцького.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілу ворожих серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ готові до розведення сил на Донбасі СБУ затримала інформатора "ДНР"
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся