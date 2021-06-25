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На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим "тишины"

Автор: Мария Кучерявец

За прошедшие сутки, 24 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим тишины. В результате чего один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В частности, у населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку Южного российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.

Кроме того, в районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы. Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

В направлении Старогнатовки, на Приазовье и неподалеку Водяного российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского - из минометов 82-го калибра.

Также вблизи Красногоровки вооруженные формирования РФ обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, а недалеко от поселка Пески открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Известно, что в результате вражеского огня один военный ВСУ получил проникающие осколочные ранения. Он был госпитализирован. Состояние раненого - средней тяжести.

По состоянию на 7.00 утра 25 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял украинских военных из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины.

В частности, представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау заявила, что действия боевиков не позволяют специальной мониторинговой миссии эффективно выполнять свой мандат.

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