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На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия    16.10.2019 - 19:36
На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 16 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно дважды у Лебединского, дважды вблизи Водяного, трижды у Авдеевки, дважды в районе Песков и вблизи Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил четыре обстрела по украинским позициям у Золотого, неподалеку Зайцевого, у Луганского и неподалеку Новозвановки.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в районе проведения ООС на Донбассе в результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона требовала отвести войска из ряда населенных пунктов оккупированного Донбасса.

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