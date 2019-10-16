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На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 19:36
На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 16 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з зенітної установки, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме двічі у Лебединського, двічі поблизу Водяного, тричі у Авдіївки, двічі в районі Пісків і поблизу Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" скоїв чотири обстріли по українських позиціях у Золотого, неподалік Зайцевого, у Луганського і неподалік Новозванівки.

"Протягом поточної доби в результаті обстрілу втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня в районі проведення ООС на Донбасі у результаті обстрілу загинули двоє українських військовослужбовців, ще один отримав поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона вимагала відвести війська з ряду населених пунктів окупованого Донбасу.

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