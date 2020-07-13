На Донбасі бойовики 11 разів порушили "тишу", загинули двоє військових

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики використовували заборонене озброєння

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у понеділок, 13 червня, незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу двоє українських військових загинули.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Окупанти з початку доби обстрілювали українські позиції з забороненого мінськими угодами озброєння.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського, а неподалік Майорська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм поблизу харчовики та Авдіївки. Також бойовики використовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю неподалік Кам'янки і Славного, а у Водяного відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"На превеликий жаль, протягом поточної доби, двоє наших мужніх захисників загинули. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих українських героїв", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на ділянках розведення режим "тиші" дотримувався.

Нагадаємо, 12 липня на Донбасі шість українських військових отримали поранення, бойовики 16 разів порушували режим "тиші".

Зазначимо, що 10 липня ситуація на Донбасі загострилася, в результаті обстрілу бойовиків один військовий загинув, ще троє були поранені.