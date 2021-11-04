ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Донбассе боец получил ранение: боевики вели огонь из запретного оружия

Новина українською →
Украина, Четверг 04 ноября 2021 07:58
На Донбассе боец получил ранение: боевики вели огонь из запретного оружия Фото: на Донбассе 6 обстрелов позиций ООС за сутки (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Российско-оккупационные войска за сутки, 3 ноября, осуществили на Донбассе 6 обстрелов позиций украинских позиций, два из которых - с применением запрещенного Минском вооружения. В результате обстрелов один боец получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Лобачево боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пивденного они дважды обстреляли позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов и минометов 120-го калибра.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов 3 ноября один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение.

"Состояние его здоровья – удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также отмечается, что наши бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, что боевики стягивают артиллерию на Донбассе. Об этом сообщила украинская разведка.

Также сообщалось, что президент Украины обсудил с Блинкеном обострение ситуации на Донбассе. Блинкен подтвердил, что США поддерживают Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
DAILY
Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах