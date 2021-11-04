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На Донбасі боєць отримав поранення: бойовики вели вогонь із забороненої зброї

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 07:58
На Донбасі боєць отримав поранення: бойовики вели вогонь із забороненої зброї Фото: на Донбасі 6 обстрілів позицій ООС за добу (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Російсько-окупаційні війська за добу, 3 листопада, здійснили на Донбасі 6 обстрілів позицій українських позицій, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. В результаті обстрілів один боєць отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Лобачеве бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного вони двічі обстріляли позиції наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів 120-го калібру.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі Золотого-3 ворожі війська вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

У районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів 3 листопада один військовослужбовець отримав поранення. Воїну надано медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу.

"Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.

Також зазначається, що наші бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що бойовики стягують артилерію на Донбасі. Про це повідомила українська розвідка.

Також повідомлялося, що президент України обговорив з Блінкеном загострення ситуації на Донбасі. Блінкен підтвердив, що США підтримують Україну.

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