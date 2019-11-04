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На Донбассе на блокпосту умер полицейский

Новости » Общество     04.11.2019 - 15:57
На Донбассе на блокпосту умер полицейский
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Причину смерти в полиции не сообщили

На Донбассе в понедельник, 4 ноября, во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" умер полицейский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Министерства внутренних дел.

Как сообщили в МВД, умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. При этом причины смерти не сообщаются.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили хорошей, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память", - говорится в сообщении МВД.

На Донбассе на блокпосту умер полицейский

Напомним, в течение прошлых суток, 3 ноября, на Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный из состава ООС получил ранение.

Также РБК-Украина сообщало, что 4 ноября на оккупированной территории вблизи населенного пункта Чермалык в Донецкой области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ. Представители ОБСЕ были вынуждены экстренно посадить аппарат на месте взлета, чтобы не допустить его потерю.

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