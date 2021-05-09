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На Донбассе 807 нарушений за сутки: в ОБСЕ отчитались об обстрелах и взрывах

Автор: Наталья Скороход

На Донбассе наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничества в Европе зафиксировали нарушения прекращения огня 7 мая. Больше всего их было в Донецкой области, а Луганской области боевики устроили учения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 мая.

Всего за 7 мая зафиксировали 807 нарушений режима прекращения огня. Больше всего их было в Донецкой области. Там наблюдатели зафиксировали их 663, в
том числе 104 взрыва (1 разрыв боеприпаса и 103 взрыва неопределенного
происхождения).

Большинство этих нарушений произошли северо-западнее от Спартака. Там слышали 100 выстрелов из крупнокалиберных пулеметов и 96 очередей из этого оружия. Также слышали 42 выстрела из стрелкового оружия и 12 очередей, еще прогремел один взрыв неизвестного происхождения.

Также напряженной была ситуация и на юго-востоке от Петровского и в районе Донецкой фильтровальной станции. В Петровском слышали многочисленные взрывы и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области ОБСЕ сообщает о 144 нарушения режима прекращения огня. Еще там прозвучало 7 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на юго-восточной окраине Луганска. Там, по всей видимости, боевики устроили учения. Наблюдатели слышали не менее 100 выстрелов.

"По оценке, связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которым предусмотрен запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

Также учения боевиков прошли в районе Золотого-5. Там слышали порядка 10 выстрелов.

Напомним, в посольстве США выразили обеспокоенность повреждениями на Донбассе. Речь идет об обстреле больницы и водных систем.

Ранее сообщалось, что боевики разместили запрещенную технику на Донбассе. В ООС насчитали не менее 250 единиц военной техники боевиков.

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