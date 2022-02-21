На Донбассе 80 нарушений за сутки и 8 с утра. В штабе ООС подвели итоги обстрелов

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны оккупантов зафиксировано 80 нарушений прекращения огня, при этом 72 них из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Шесть раз оккупанты обстреляли Красногоровку из артиллерии 122-го и 152-го калибра и минометов 120-го калибра.

В районе Авдеевки огонь открывался трижды из минометов 120-го и 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды обстреливали Гранитное из минометов 120-го и 82-го калибра.

Три раза оккупанты вели огонь по Старогнатовке. Обстрелы производились из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов.

Шесть раз обстреливали Луганское из артиллерии 122-го калибра, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Поселок Опытное боевики обстреливали три раза из минометов калибра 120 мм.

Дважды открывали огонь по Пескам из минометов 120-го и 82-го калибра.

Три раза обстреливали Новогнатовку из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза вели огонь по Счастью из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза оккупанты били в сторону Новотошковского из артиллерии 152 калибра, минометов 120-го калибра.

Четыре раза оккупанты открывали огонь в сторону Светлодарска из артиллерии 122-го калибра, минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три раза обстреливали Троицкое и Болотное. По Троицкому открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. По Болотному - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Населенный пункт Тарамчук обстреливался из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловку обстреливали из минометов калибра 120 мм.

В сторону Артема обстрелы велись из минометов 120-го калибра.

Причепиловка - из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из минометов калибра 82 мм.

Золотое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пивденное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.

Крымское - из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовское - из артиллерии 122-го калибра.

Марьинку обстреляли дважды из минометов 120-го калибра.

Дважды обстреляли Калиново из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевку обстреливали из минометов 120-го калибра.

Дважды обстреляли Новозвановку из минометов 120-го калибра.

Богдановку обстреляли два раза из артиллерии 122-го калибра.

Шумы - из минометов калибра 82 мм.

Дважды оккупанты обстреливали Станицу Луганскую. Обстрелы велись из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов.

По Нью-Йорку открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Новолуганское обстреливали из минометов калибра 120 мм, Старый Айдар - из минометов 120-го калибра, Лобачево - из артиллерии 122-го калибра, Новую Михайловку - из минометов 120-го калибра, Мемрык – из артиллерии 152-го калибра, Зализное - из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении.

"Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За сегодня, 21 февраля, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из вооружения, запрещенного "Минском".

Оккупанты обстреляли такие населенные пункты, как:

Таловка - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Водяное - из минометов калибра 120 мм.

Красногоровка - из минометов калибра 120 мм.

Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм.

Станица Луганская - из артиллерии калибра 122 мм.