На Донбасі 80 порушень за добу і 8 з ранку. У штабі ООС підбили підсумки обстрілів

За минулу добу, 20 лютого, з боку окупантів зафіксовано 80 порушень припинення вогню, при цьому 72 них з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Шість разів окупанти обстріляли Красногорівку з артилерії 122-го та 152-го калібру та мінометів 120-го калібру.

В районі Авдіївки вогонь відкривався тричі з мінометів 120-го і 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Двічі обстрілювали Гранітне з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Три рази окупанти вели вогонь по Старогнатівці. Обстріли проводилися з мінометів 120-го і 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів.

Шість разів обстрілювали Луганське з артилерії 122-го калібру, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Селище Опитне бойовики обстрілювали три рази з мінометів калібру 120 мм.

Двічі відкривали вогонь по Пісках з мінометів 120-го і 82-го калібру.

Три рази обстрілювали Новогнатівку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Чотири рази вели вогонь по Щастю з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири рази окупанти били в бік Новотошківського з артилерії 152 калібру, мінометів 120-го калібру.

Чотири рази окупанти відкривали вогонь у бік Світлодарська з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три рази обстрілювали Троїцьке і Болотне. По Троїцькому відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. по Болотному - з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм.

Населений пункт Тарамчук обстрілювався з артилерії калібру 122 мм.

Старомихайлівку обстрілювали з мінометів калібру 120 мм.

У бік Артема обстріли велися з мінометів 120-го калібру.

Причепилівка - з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль - з мінометів калібру 82 мм.

Золоте - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке - з мінометів калібру 82 мм.

Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскіне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новогригорівку - зі станкових протитанкових гранатометів.

Трудовське - з артилерії 122-го калібру.

Мар'їнку обстріляли двічі з мінометів 120-го калібру.

Двічі обстріляли Калинове з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку обстрілювали з мінометів 120-го калібру.

Двічі обстріляли Новозванівку з мінометів 120-го калібру.

Богданівку обстріляли два рази з артилерії 122-го калібру.

Шуми - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі окупанти обстрілювали Станицю Луганську. Обстріли велися з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів.

По Нью-Йорку відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Новолуганське обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, Старий Айдар - з мінометів 120-го калібру, Лобачеве - з артилерії 122-го калібру, нову Михайлівку - з мінометів 120-го калібру, Мемрик – з артилерії 152-го калібру, Залізне - з мінометів калібру 120 мм.

В результаті обстрілів один військовослужбовець ООС отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться в лікувальному закладі.

"Стан здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

За сьогодні, 21 лютого, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції з озброєння, забороненого "Мінськом".

Окупанти обстріляли такі населені пункти, як:

Талівка - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Пищевик - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Водяне - з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівка - з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Станиця Луганська - з артилерії калібру 122 мм.