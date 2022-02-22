UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе 200 домов остались без газа из-за обстрелов боевиков

Автор: Наталья Юрченко

"Донецкоблгаз" был вынужден отключить газоснабжение в 200 домах в поселке Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Причиной этого стали многочисленные повреждения надземных газопроводов низкого давления во время обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Аварию в Новолуганском локализировали около 20:30 21 февраля путем перекрытия задвижек диаметром 50 и 150 мм.

"Поврежденные газопроводы и вводы в частные домохозяйства нуждаются в дополнительном обследовании, после чего специалисты "Донецкоблгаза" смогут приступить к выполнению ремонтных работ. Жертв и пострадавших среди сотрудников "Донецкоблгаза" нет", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 21 февраля боевики обстреляли Счастье в Луганской области, в результате чего часть города осталась без света и отопления.

Напомним, что, по состоянию на 11:00 22 февраля, вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим "тишины".

Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассГаз