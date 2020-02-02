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На Донбассе трое военных получили ранения и травмы

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 18:57
На Донбассе трое военных получили ранения и травмы
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных

На Донбассе с начала суток, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных, один военнослужащий получил боевое ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 11 раз.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела: вблизи Песков, Лебединского и возле населенного пункта Василевка.

Кроме того, семь обстрелов со стороны боевиков зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе населенного пункта Луганское, дважды вблизи с Крымским и возле н.п.Новотошковское.

В штабе сообщили, что на все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

Напомним, в субботу, 1 февраля, на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и один получил ранения. Еще один военнослужащий Объединенных сил пострадал в результате подрыва на взрывчатке. Вчера оккупанты 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что с начала 2020 года незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе более 90 раз препятствовали деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ. Больше всего нарушений со стороны боевиков было зафиксировано в районе Верхнешироковского и Заиченко.

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Темы: Новости ООС
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