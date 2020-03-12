На Донбасс заехала группа снайперов из РФ, - разведка

На Донбассе к окраинам Новотошковского и Орехового заехала группа снайперов боевиков из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Также украинские военные отмечают постоянные обстрелы своих позиций боевиками с минометов крупного калибра.

"По данным разведки, к окраинам Новотошковского и Орехово, что в Луганской области, заехала группа снайперов, предварительно, из РФ. Кроме того, позиции украинских защитников постоянно обстреливают минометами крупного калибра. Очевидно, что российские оккупанты стремятся отомстить военнослужащим ВСУ по потери своих бойцов, погибших во время боя 18 февраля 2020", - сообщили в ВСУ.

Отметим, по состоянию на 12:00 четверга, 12 марта, на Донбассе удерживался режим прекращения огня. При этом в среду, 11 марта, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов ранение получил один военный ВСУ.

Также РБК-Украина писало, что ОБСЕ с начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировала более 2,5 тысячи фактов размещения вооружения с нарушением линий отвода и выявила более 14 тысяч единиц вооружения за пределами выделенных мест хранения.