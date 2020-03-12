На Донбас заїхала група снайперів з РФ, - розвідка

На Донбасі до околиць Новотошківського і Оріхового заїхала група снайперів бойовиків з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗС України Facebook.

Також українські військові відзначають постійні обстріли своїх позицій бойовиками з мінометів великого калібру.

"За даними розвідки, до околиць Новотошківського і Оріхового, що в Луганській області, заїхала група снайперів, попередньо, з РФ. Крім того, позиції українських захисників постійно обстрілюють мінометами великого калібру. Очевидно, що російські окупанти прагнуть помститися військовослужбовцям ЗСУ за втрати своїх бійців, загиблих під час бою 18 лютого 2020", - повідомили в ЗСУ.

Зазначимо, станом на 12:00 четверга, 12 березня, на Донбасі утримувався режим припинення вогню. При цьому в середу, 11 березня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. В результаті обстрілу поранення отримав один військовий ЗСУ.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ з початку проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксувала понад 2,5 тисячі фактів розміщення озброєння з порушенням ліній відведення і виявила понад 14 тисяч одиниць озброєння за межами виділених місць зберігання.