Не только Донбасс. Украинскую армию ждут мощные бои за Харьков, - Подоляк

На востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе. Но и в Харькове.

По его словам, на сегодня Донбасс стал ключевым направлением наступления России, его уже назвали второй фазой войны.

"Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум - через пять дней. Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении", - добавил Подоляк.