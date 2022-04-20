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Не лише Донбас. Українську армію чекають потужні бої за Харків, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

На сході українську армію чекають потужні бойові зіткнення з російськими силами не тільки на Донбасі. Але і в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

За його словами, на сьогодні Донбас став ключовим напрямком наступу Росії, його вже назвали другою фазою війни.

"Мені взагалі дуже цікаво на них дивитися: це люди, які брешуть, придумують, у них вже друга фаза. До цього вони говорили, що візьмуть Україну через три, а максимум - через п'ять днів. Але, на жаль, у нас будуть ще дуже потужні бойові зіткнення на сході країни, не тільки на Донбасі, але і в Харкові, і на харківському напрямку", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше спікер Міноборони Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Росія має намір зібрати на Донбасі угруповання, яка своєю чисельністю буде в кілька разів перевершувати українські сили.

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