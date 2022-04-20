Не лише Донбас. Українську армію чекають потужні бої за Харків, - Подоляк

На сході українську армію чекають потужні бойові зіткнення з російськими силами не тільки на Донбасі. Але і в Харкові.

За його словами, на сьогодні Донбас став ключовим напрямком наступу Росії, його вже назвали другою фазою війни.

"Мені взагалі дуже цікаво на них дивитися: це люди, які брешуть, придумують, у них вже друга фаза. До цього вони говорили, що візьмуть Україну через три, а максимум - через п'ять днів. Але, на жаль, у нас будуть ще дуже потужні бойові зіткнення на сході країни, не тільки на Донбасі, але і в Харкові, і на харківському напрямку", - додав Подоляк.