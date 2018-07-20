Трамп чітко дав зрозуміти Путіну, що діяльність РФ на Донбасі не відповідає її інтересам, - Помпео

Помпео заявив, що США розраховують, що ситуація в Україні "вирішиться сама собою"

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що діяльність РФ на Донбасі не відповідає її інтересам. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Що стосується Гельсінкі, президент Трамп чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну, що їх діяльність на сході України не відповідає інтересам Росії", - заявив Помпео.

За словами держсекретаря США, адміністрація Трампа дотримується дуже жорсткої позиції.

"Ми надали допомогу українським силам, яку минула адміністрація неодноразово відмовлялася надати. Ми вважаємо, що це створює умови для того, щоб українці провели успішні вибори в 2019 році, і ми дуже сподіваємося, що ситуація вирішиться сама собою. Америка, як і раніше підтримує бажання українського народу", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп і Путін обговорювали Україну на зустрічі в Гельсінкі. Крім того, повідомлялося, що Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі, щоб "покласти край військовому конфлікту".