Донбас Росію не цікавить, - Клімкін

Клімкін прокоментував ідею Путіна щодо "референдуму на Донбасі"

Окупований Донбас та його українські жителі не цікавлять Росію, це лише спроба провести "репетицію" щоб розвалити Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи ідею президента РФ Володимира Путіна щодо "референдуму" про статус Донбасу.

Клімкін додав, що не вірить у чесне волевиявлення жителів Донбасу, якщо так званий референдум відбудеться в умовах російської окупації.

"Ніхто, буквально ніхто не вірить у будь-яку можливість вільного і чесного волевиявлення на Донбасі в умовах російської окупації", - написав Клімкін.

Глава МЗС підкреслив, що це неможливо ще й у політичному та юридичному аспектах. До того ж, Росія, на думку Клімкіна, не зацікавлена у Донбасі.

"Росію Донбас зовсім не цікавить, і наші, українські громадяни на Донбасі, звичайно, теж. Згадайте російські пасажі про федералізацію України, і ви одразу зрозумієте, що це не про Донбас. Це свого роду "репетиція", яку Кремлівський режим штовхатиме, щоб розвалити нашу країну. Їм це не вдасться", - наголосив глава українського МЗС.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, оприлюдненими 20 липня з посиланням на анонімні джерела, на саміті в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін на закритій зустрічі запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі щоб "покласти край військовому конфлікту".

Згодом держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп чітко дав зрозуміти президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що діяльність РФ на Донбасі не відповідає її інтересам.