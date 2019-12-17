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На Донбасс с России скрыто переместили колонну военной техники, - ГУР

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Также российское командование продолжает поставлять боевикам экспериментальные образцы оружия

Руководство Российской Федерации наращивают материально-техническое обеспечение боевиков на Донбассе, в частности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, с начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом на оккупированную территорию Донбасса доставлено около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов, а также военную технику.

"На прошлой неделе с РФ скрыто перемещено колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения", - сообщили в разведке.

Кроме этого российское командование продолжает направлять боевикам экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для эксплуатации в боевых условиях.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки, 16 декабря, боевики пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Также сообщалось, что по данным Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе на выходных. При этом увеличилось количество взрывов.

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