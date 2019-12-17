На Донбас з Росії приховано перемістили колону військової техніки, - ГУР

Також російське командування продовжує поставляти бойовикам експериментальні зразки зброї
Керівництво Російської Федерації нарощують матеріально-технічне забезпечення бойовиків на Донбасі, зокрема. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними ГУР, з початку грудня через неконтрольований ділянку кордону залізничним транспортом на окуповану територію Донбасу доставлено близько трьох тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів, а також військову техніку.
"минулого тижня з РФ приховано переміщено колону військової техніки: бронетехніки, артилерійського озброєння і вантажної автомобільної техніки з особовим складом та матеріально-технічними засобами військового призначення", - повідомили в розвідці.
Крім цього російське командування продовжує направляти бойовикам експериментальні зразки зброї і спорядження російського виробництва для експлуатації в бойових умовах.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу, 16 грудня, бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.
Також повідомлялося, що за даними Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості обстрілу на Донбасі на вихідних. При цьому збільшилася кількість вибухів.