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На Донбас прослідувало 14 вантажівок гумдопомоги від ООН та Червоного Хреста

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 09:45
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

Вантажівки прослідували через КПВВ "Новотроїцьке"

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" до ТОТУ прослідувало 14 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились і працюють згідно графіку.

Зазначимо, контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 7 листопада, перетнули 39,4 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 7 листопада, троє військових отримали поранення.

Вчора бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ в районах населених пунктів Павлопіль, Луганське, Станиця Луганська, Вільний, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Гнутове і Лебединське.

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