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На Донбасс прилетели народные депутаты

Автор: Александр Белоус

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли на военном самолете в зону проведения Операции Объединенных сил. Депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мисягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС", - написала она.

По ее информации, народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции военных.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения на Донбассе направил туда делегацию. На фронт поедут народные депутаты и некоторые министры.

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Донбасс