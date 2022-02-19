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На Донбас прилетіли народні депутати

Автор: Олександр Білоус

Народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули на військовому літаку в зону проведення Операції Об'єднаних сил. Депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС", - написала вона.

За її інформацією, народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський через загострення на Донбасі направив туди делегацію. На фронт поїдуть народні депутати і деякі міністри.

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Донбас