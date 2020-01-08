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На Донбасс прибыла новая группа российских снайперов

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 13:48
На Донбасс прибыла новая группа российских снайперов
Иллюстративное фото (facebook.com 93OMBR)

Боевики на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня

На Донбасс прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских офицеров. Об этом во время брифинга сообщили в Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что боевики на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытии огня и нанесении ущерба личному составу ВСУ

"К передовым подразделениям 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года”, - сообщили в министерстве.

Напомним, 30 декабря на Донбассе снайперы ранили одного украинского военного.

Также сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в течение вторника, 7 января, дважды нарушили режим прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.

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