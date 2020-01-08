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На Донбас прибула нова група російських снайперів

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 13:48
На Донбас прибула нова група російських снайперів
Ілюстративне фото (facebook.com 93OMBR)

Бойовики на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню

На Донбас прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських офіцерів. Про це під час брифінгу повідомили в Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що бойовики на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню та завдання збитків особовому складу ЗСУ.

"До передових підрозділів 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року”, - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 30 грудня на Донбасі снайпери поранили одного українського військового.

Також повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації на Донбасі протягом вівторка, 7 січня, двічі порушили режим припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, в Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Однак у Москві не уточнили, про які саме зрушення йде мова.

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