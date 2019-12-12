На Донбасс прибыл очередной "гумконвой"

Так называемый "гуманитарный конвой" Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 12 декабря прибыл в "Донецкую народную республику". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что это стал 95-й "гумконвой" России для жителей Донбасса. Как сообщили в "ДНР", масса "гуманитарной помощи" составляет 270 тонн.

"Сегодня в ДНР прибыл 95-й гуманитарный конвой от МЧС РФ. В состав груза вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет. Также присутствует груз в виде медицинского имущества для шести медучреждений "ДНР" общим весом более 1300 килограммов", - сообщил директор "департамента по работе с гуманитарной помощью МЧС "ДНР" Валентин Гордиенко.

На данный момент разгрузка гуманитарной помощи происходит на складах хранения в Донецке.

Напомним, 5 декабря Россия отправила очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс. Конвой состоял из десяти транспортных средств.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе за прошедшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов ранение получили двое военных.