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Донбасс превращается в укоренившееся Приднестровье, - представитель ТКГ

Киев, Среда 09 декабря 2020 08:58
Донбасс превращается в укоренившееся Приднестровье, - представитель ТКГ
Фото: Денис Казанский (facebook.com/den kazansky)
Автор: Милан Лелич

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что ОРДЛО превращается в укоренившееся Приднестровье. Однако, по его словам, ситуация с Донбассом хуже, ведь у ОРДЛО общая граница с Россией.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе".

По словам Казанского, оккупированные части Донбасса давно превратились в "черную дыру" и источник неконтролируемых доходов для политической и силовой верхушки России.

При этом он добавил, что во время переговоров представители боевиков требуют вывод войск только с украинской территории, а не с ОРДЛО, ссылаясь на минские соглашения.

"Например, они показывают на 10 пункт минских соглашений и требуют, чтобы войска выводились только с территории Украины, а не с территории ОРДЛО, якобы они - это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО - это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там совершенно шизофреническая реальность", - рассказал Казанский.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "план Кравчука" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе показывает алгоритм действий от А до Я.

Отметим, что "план Кравчука" содержит детальный процесс передачи Украине контроля над границей. Согласно ему, граница переходит под контроль Киева до старта избирательной кампании местных выборов в ОРДЛО. Также предусматривается полная демилитаризация отдельных районов с выводом наемников.

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