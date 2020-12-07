Кулеба: "план Кравчука" по Донбассу показывает алгоритм от А до Я

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Так называемый "план Кравчука" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе показывает алгоритм действий от А до Я. В частности, от вывода российских войск и передачи контроля над границей с Россией до местных выборов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, дискуссии о дате местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей переворачивают ситуацию "вверх тормашками".

"В чем позитив плана Кравчука? Он показывает алгоритм от точки А то точки Я. И тогда можно рассчитывать даты, но график может уплыть в любой момент. А переворачивать график и говорить, вот, давайте такого-то числа проведем выборы, и под это все подстроим - так не сработает", - заявил Кулеба.

Напомним, "план Кравчука" содержит детальный процесс передачи Украине контроля над границей. Согласно нему, граница переходит под контроль Киева до старта избирательной кампании местных выборов в ОРДЛО. Также предусматривается полная демилитаризация отдельных районов с выводом наемников.

Однако переговоры не продвигаются, поскольку Россия в ТКГ поддержала неприемлемый план по Донбассу, предложенный боевиками.