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Донбас перетворюється на вкорінене Придністров'я, - представник ТКГ

Київ, Середа 09 грудня 2020 08:58
Донбас перетворюється на вкорінене Придністров'я, - представник ТКГ
Фото: Денис Казанський (facebook.com/den kazansky)
Автор: Мілан Лєліч

Представник української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський заявив, що ОРДЛО перетворюється на вкорінене Придністров'я. Однак, за його словами, ситуація з Донбасом гірша, адже в ОРДЛО спільний кордон з Росією.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нормандський глухий кут. Що заважає завершенню війни на Донбасі".

За словами Казанського, окуповані частини Донбасу давно перетворилися в "чорну діру" і джерело неконтрольованих доходів для політичної та силової верхівки Росії.

При цьому він додав, що під час переговорів представники бойовиків вимагають виведення військ тільки з української території, а не з ОРДЛО, посилаючись на мінські угоди.

"Наприклад, вони показують на 10 пункт мінських угод і вимагають, щоб війська виводилися тільки з території України, а не з території ОРДЛО, нібито вони - це не Україна. Ми говоримо: почекайте, так ОРДЛО - це що, це окремі райони чого? Це ж окремі райони України! Тобто там абсолютно шизофренічна реальність", - розповів Казанський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "план Кравчука" щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі показує алгоритм дій від А до Я.

Відзначимо, що "план Кравчука" містить детальний процес передачі Україні контролю над кордоном. Згідно з ним, кордон переходить під контроль Києва до старту виборчої кампанії місцевих виборів в ОРДЛО. Також передбачається повна демілітаризація окремих районів з виведенням найманців.

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