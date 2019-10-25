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На Донбас передали 30 тонн гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 10:44
На Донбас передали 30 тонн гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото (УНІАН)

Жителям окупованого Донбасу передали товари народного споживання

В окуповані райони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) передали 30 тонн товарів народного споживання для місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що гуманітарну допомогу відправила Міжнародна організація з міграції.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території України пішли чотири вантажівки з гуманітарним вантажем (товари народного споживання) від Міжнародної організації з міграції загальною вагою 30 тонн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня в ОРДЛО направили 51 тонну гуманітарної допомоги (гігієнічні набори та набори з промисловими виробами). Допомога також була надана Міжнародною організацією з міграції.

Крім того, у вересні жителі ОРДЛО отримали 15,5 тонни промислових товарів, які надало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, на зустрічі української делегації з представниками японських валстей, міністр закордонних справ Японії підкреслив готовність країни продовжити сприяти у відновленні миру і стабільності в Україні, імплементації реформ, реалізації інфраструктурних проектів.

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