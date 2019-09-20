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На Донбасс отправили более полторы тонны медикаментов

Новости » Общество    20.09.2019 - 09:56
На Донбасс отправили более полторы тонны медикаментов
Иллюстративное фото (flickr.com/sabra100)

Гуманитарную помощь предоставил фонд UNICEF

Детский фонд ООН UNICEF передал на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гуманитарную помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в четверг, 19 сентября, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неподконтрольную Украине территорию Донбасса проследовал грузовик с почти 650 кг товаров медицинского назначения.

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 кг", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев направило 3 грузовики с гуманитарной помощью для жителей оккупированных территорий Донбасса. Жители ОРДЛО получили более 15 тонн различных промышленных товаров.

Также РБК-Украина писало, что 11 сентября через КПВВ "Новотроицкое" на территорию ОРДЛО направились 2 грузовика от гуманитарной организации "Красный Крест", чтобы передать более 2 тонны лекарств для жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

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