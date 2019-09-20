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На Донбас відправили понад півтори тони медикаментів

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 09:56
На Донбас відправили понад півтори тони медикаментів
Ілюстративне фото (flickr.com/sabra100)

Гуманітарну допомогу надав фонд UNICEF

Дитячий фонд ООН UNICEF передав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарну допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, у четвер, 19 вересня, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на непідконтрольну Україні територію Донбасу прослідувала вантажівка з майже 650 кг товарів медичного призначення.

"Для жителів Донецької та Луганської областей направлено товари медичного призначення вагою 649,2 кг", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Управління верховного комісара ООН у справах біженців направило 3 вантажівки з гуманітарною допомогою для жителів окупованих територій Донбасу. Жителі ОРДЛО отримали понад 15 тон різних промислових товарів.

Також РБК-Україна писало, що 11 вересня через КПВВ "Новотроїцьке" на територію ОРДЛО попрямували 2 вантажівки від гуманітарної організації "Червоний Хрест", щоб передати понад 2 тони ліків для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.

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Новини України ДонбасГуманітарна допомогаОРДЛО
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