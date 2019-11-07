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На Донбас відправили понад 15 тонн гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 13:32
На Донбас відправили понад 15 тонн гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото (ICRC Ukraine)

Жителям окупований територій передали меблі та продуктові набори

У четвер, 7 листопада, на окуповану територію Донецької області через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідували 2 вантажівки з понад 15 тоннами гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, допомогу жителям тимчасово окупованих територій Донбасу передав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Зокрема, жителі окупованих територій отримали меблі та продуктові набори.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до ТОТУ прослідувало дві вантажівки з гуманітарним вантажем (продуктові набори, меблі) від Міжнародного комітету Червоного Хреста загальною вагою 16,48 тонни", - заявили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародна організація з міграції направила на тимчасово окуповані території Донбасу 30 тонн гуманітарної допомоги. Жителі тимчасово окупованих територій отримали товари народного споживання.

Крім того, 11 жовтня на окупований Донбас направили 51 тонну гуманітарної допомоги , зокрема, гігієнічні набори та промислові вироби. Допомога також була надана Міжнародною організацією з міграції.

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Новини України ДонбасКрасный КрестГуманітарна допомога
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