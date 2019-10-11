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На Донбас направили 51 тонну гуманітарної допомоги

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 10:38
На Донбас направили 51 тонну гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото (УНІАН)

В окуповані райони Донбасу послідувало 7 вантажівок з гумдпомогою

В окуповані райони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) направили 51 тонну гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Як зазначається, для місцевих жителів направили гігієнічні набори та набори з промисловими виробами.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окупованій території України послідували 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для мешканців Донбасу направлено гігієнічні набори та набори з промисловими виробами для домогосподарств загальною вагою 51 тонна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща передала 1 млн доларів для жителів Донбасу. Допомога буде надана найбільш нужденним, у тому числі літнім людям та людям з інвалідністю. Також допомогу надаватимуть медики.

Раніше Дитячий фонд ООН UNICEF передав на окупований Донбас 650 кг товарів медичного призначення.

Також РБК-Україна повідомляло, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передало жителям ОРДЛО 5,5 тон промислових товарів.

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