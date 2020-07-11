Донбасс не интересует РФ и не является ее целью, - Резников

Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

При этом Россия, по его словам, "высасывает из оккупированных территорий все, что можно"

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что России не нужны оккупированные территории Донбасса. По его словам, это способ обратить на себя внимание.

Такое мнение он выразил в интервью изданию "Главком".

"Они не являются территорией РФ, потому что ей не нужны. Если на Крым россияне глаз положили как на свою территорию, то частично оккупирован Донбасс не был их целью. Это средство мотать нам нервы и чтобы весь мир обратил на русских внимание: мол, ну говорите же с нами", - заявил Резников.

Он также сказал, что россияне "высасывают" из оккупированных территорий все, что можно. В то же время в эту территорию не вкладывают ничего.



"Донбасс их не интересует, они к нему относятся как уже даже не к колонии. Они как-то поддерживают там бюджет, но вопрос не стоит, чтобы там что-то развивать. По крайней мере, я об этом не слышал, а у меня много информации с оккупированных территорий. здесь не нужно быть даже большим разведчиком - просто люди пишут", - добавил министр.

Напомним, ранее Резников сообщил, что Россия готова пойти на уступки в переговорах по Донбассу.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможно закрепить, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.