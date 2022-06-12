Донбасс держится, Россия несет весомые потери на этом направлении, - Зеленский

Донбасс продолжает держаться на 108-й день войны. Россия несет весомые потери на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, как оккупанты надеялись захватить Луганскую и Донецкие области еще в начале мая.

"Российская армия имеет уже более 32 тысяч мертвых душ. И ради чего? Что это дало России? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, что Вооруженные силы Украины сегодня отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 10 июня, украинские военные отбили на Донбассе 14 атак оккупантов и уничтожили до 20 единиц вражеской техники.

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