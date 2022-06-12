Донбас тримається, Росія несе вагомі втрати на цьому напрямку, - Зеленський

Донбас продовжує триматися на 108-й день війни. Росія зазнає вагомих втрат на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, як окупанти сподівалися захопити Луганську та Донецькі області ще на початку травня.

"Російська армія має вже понад 32 тисячі мертвих душ. І заради чого? Що це дало Росії? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але повинні зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по Україні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Збройні сили України сьогодні відбили штурм на Слов'янськ і Сєвєродонецьк і зупинили наступ з Попасної.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 10 червня, українські військові відбили на Донбасі 14 атак окупантів і знищили до 20 одиниць ворожої техніки.

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