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На Донбасі знищили нову російську станцію для боротьби з дронами

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Донецька область, П'ятниця 28 жовтня 2022 16:50
На Донбасі знищили нову російську станцію для боротьби з дронами Фото: російська станція РЕБ "Сілок-01" (defence-ua.com)
Автор: Сергей Новиков

Військова контррозвідка на Донеччині знищила російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Сілок-01".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Повідомляється, що "Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків.

"Це одна з останніх розробок Росії. Завдання такої РЕБ - боротьба з безпілотниками. Але наші фахівці просто снайперськи працюють ударними дронами. Довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує лише на полігонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Україні поставки сотень станцій для боротьби з російськими дронами.

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