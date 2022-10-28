На Донбасі знищили нову російську станцію для боротьби з дронами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Повідомляється, що "Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків.

"Це одна з останніх розробок Росії. Завдання такої РЕБ - боротьба з безпілотниками. Але наші фахівці просто снайперськи працюють ударними дронами. Довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує лише на полігонах", - йдеться у повідомленні.