На Донбассе уничтожили новейшую российскую станцию для борьбы с дронами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Сообщается, что "Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ выявили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.

"Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ - борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной "аналоговнет" образцово функционирует только на полигонах", - говорится в сообщении.