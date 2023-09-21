На Донбасі росіяни мобілізували майже всіх комунальників, міста загрузли в смітті, - ЦНС

"У тимчасово окупованому Шахтарську окупанти не вивозять сміття через дефіцит комунальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість працівників окупанти мобілізували для війни проти України, інша частина втекла від війни. Відтак вивозити сміття просто нікому. Окупаційна "адміністрація" вимушена просити зменшити плани з мобілізації та прислати робочу силу.

Росія звозить своє сміття в "ДНР"

Раніше повідомлялось, що на полігони побутових відходів з тимчасово окупованих територій Донецької області завозять сміття з Ростова. Ворог таким чином вирішує проблему перевантаженості сміттєзвалищ в самій РФ.

"При цьому окупанти обіцяють побудувати ще два полігони на окупованій частині Донецької області, які теж мають обслуговувати сусідню Ростовську область. В самій Ростовській області від ідеї побудувати нові полігони відмовились через екологічний стан регіону", - додали у ЦНС.

Мобілізація в Росії

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.