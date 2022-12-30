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На Донбасі ліквідували топ-чиновника зі Слідкому РФ

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Донецьк, П'ятниця 30 грудня 2022 16:06
На Донбасі ліквідували топ-чиновника зі Слідкому РФ Фото: Євген Рибаков (sledcom.ru)
Автор: Марія Кучерявець

В Донецьку ліквідований заступник глави контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з Об'єднаного угруповання військ Євген Рибаков. Він загинув "під час артобстрілу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу російського Слідчого комітету.

"При виконанні службових обов'язків в ході проведення спеціальної військової операції в Донбасі загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації з Об'єднаного угруповання військ (сил)", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що окупант нібито помер від травм, отриманих внаслідок артилерійського обстрілу міста. В якому, як зазвичай, росіяни звинувачують українських військових.

В російському Слідкомі цинічно стверджують, що Рибаков нібито "займався розслідуваннями військових злочинів ЗСУ". Ліквідований окупант сьогодні, 30 грудня.

Тим часом в Росії заявили, що нібито вже "займаються розслідуванням" його загибелі.

Нагадаємо, раніше ми писали про загибель російського генерала Романа Кутузова під Попасною.

Додамо, загалом від початку повномасштабної війни втрати росіян становлять близько 105 250 військових.

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