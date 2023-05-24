На Донбассе действовала сеть агентов РФ, которые сливали данные о ВСУ на "горячих" точках фронта
Российский агент докладывал данные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка Донецкой области. У него также были еще три сообщника, их всех задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Сотрудники СБУ задержали трех его сообщников в декабре прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным следствия, приспешником РФ является 32-летний житель Торецка, входящий в близкое окружение одного из руководителей так называемого "МГБ РФ" в оккупированной Горловке.
Что делал предатель?
Этот фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.
Как отмечают в СБУ, полученную информацию захватчики планировали использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений сил обороны.
"Во время задержания фигурант находился в тайнике, который он заранее обустроил на территории собственного домовладения, чтобы скрываться от правоохранителей", - добавили в ведомстве.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, это не первый российский агент, который работая на РФ, пытается разведать позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Так, 22 мая, СБУ задержала российскую информаторку, которая выискивала украинскую ПВО в районе Бахмута Донецкой области. Порой ей приходилось идти на всякие уловки, чтобы разузнать нужные данные.
Напомним, Бахмутское и Авдеевское направления, входят в пятерку самых "горячих" на фронте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.