На Донбассе действовала сеть агентов РФ, которые сливали данные о ВСУ на "горячих" точках фронта

Российский агент докладывал данные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка Донецкой области. У него также были еще три сообщника, их всех задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Сотрудники СБУ задержали трех его сообщников в декабре прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, приспешником РФ является 32-летний житель Торецка, входящий в близкое окружение одного из руководителей так называемого "МГБ РФ" в оккупированной Горловке.

Что делал предатель?

Этот фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.

Как отмечают в СБУ, полученную информацию захватчики планировали использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений сил обороны.

"Во время задержания фигурант находился в тайнике, который он заранее обустроил на территории собственного домовладения, чтобы скрываться от правоохранителей", - добавили в ведомстве.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.