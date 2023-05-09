ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Донбассе из-за обстрела россиян погиб журналист AFP

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 21:35
На Донбассе из-за обстрела россиян погиб журналист AFP Фото: Арман Солдин, журналист AFP (twitter.com/AFP)
Автор: Иван Носальский

В Донецкой области из-за обстрела оккупантов погиб журналист французского издания AFP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP в Twitter.

"Мы опустошены, узнав о смерти журналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мысли обращены к его семье и близким", - сказано в сообщении издания.

При этом в AFP отметили, что Солдин был убит в результате ракетного обстрела возле Часов Яра.

Напомним, ранее стало известно, что в Бахмуте 13 марта погиб военный и оператор "Суспильного" Алексей Ольховик.

Также мы писали, что в боях с российскими оккупантами погиб военный ВСУ, журналист Владимир Мукан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне