"Донатимо щедро!", - "Українська команда" оголосила новорічний збір на антидронові сіткомети

В "Українській команді" закликають зустріти Новий рік з відчуттям, що зробили максимум, аби наші воїни були краще захищені.

"Під Новий рік "Українська команда" проводить фінальний збір на антидронові сіткомети. Давайте зустрінемо 2026 рік з відчуттям, що ми зробили все можливе, аби наші воїни були краще захищені. Донатимо щедро! Підтримуємо військо! Кожна гривня - це внесок у нашу спільну Перемогу та мирний Новий рік для всієї країни", - йдеться у дописі на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

Волонтери наголошують, що антидронові сіткомети вже ефективно зарекомендували себе на лінії бойового зіткнення.

"Вони зберегли вже багато життів наших хлопців на передовій. Спеціальна сітка у цьому пристрої ефективно нейтралізує ворожі дрони, навіть ті, що керуються оптоволокном і не бояться засобів РЕБ", - зазначають в "Українській команді".

Як долучитися: