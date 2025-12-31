UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Донатимо щедро!", - "Українська команда" оголосила новорічний збір на антидронові сіткомети

Фото: стартував збір "Української команди" до Нового року на сіткомети (facebook.com/uateam2022)
Автор: Юлія Бойко

Волонтерський штаб "Українська команда" оголосив новорічний збір на антидронові сіткомети для військових на передовій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення волонтерів у Facebook.

В "Українській команді" закликають зустріти Новий рік з відчуттям, що зробили максимум, аби наші воїни були краще захищені.

"Під Новий рік "Українська команда" проводить фінальний збір на антидронові сіткомети. Давайте зустрінемо 2026 рік з відчуттям, що ми зробили все можливе, аби наші воїни були краще захищені. Донатимо щедро! Підтримуємо військо! Кожна гривня - це внесок у нашу спільну Перемогу та мирний Новий рік для всієї країни", - йдеться у дописі на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

Волонтери наголошують, що антидронові сіткомети вже ефективно зарекомендували себе на лінії бойового зіткнення.

"Вони зберегли вже багато життів наших хлопців на передовій. Спеціальна сітка у цьому пристрої ефективно нейтралізує ворожі дрони, навіть ті, що керуються оптоволокном і не бояться засобів РЕБ", - зазначають в "Українській команді".

Як долучитися:

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДопомога арміїНовий рікВолонтери