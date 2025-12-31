RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Донатим щедро!", - "Украинская команда" объявила новогодний сбор на антидроновые сеткометы

Фото: стартовал сбор "Украинской команды" к Новому году на сеткометы (facebook.com/uateam2022)
Автор: Юлия Бойко

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил новогодний сбор на антидроновые сеткометы для военных на передовой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение волонтеров в Facebook.

В "Украинской команде" призывают встретить Новый год с ощущением, что сделали максимум, чтобы наши воины были лучше защищены.

"Под Новый год "Украинская команда" проводит финальный сбор на антидроновые сеткометы. Давайте встретим 2026 год с ощущением, что мы сделали все возможное, чтобы наши воины были лучше защищены. Донатим щедро! Поддерживаем войско! Каждая гривна - это вклад в нашу общую Победу и мирный Новый год для всей страны", - говорится в сообщении на Facebook-странице волонтерского штаба.

Волонтеры отмечают, что антидроновые сеткометы уже эффективно зарекомендовали себя на линии боевого столкновения.

"Они сохранили уже много жизней наших ребят на передовой. Специальная сетка в этом устройстве эффективно нейтрализует вражеские дроны, даже управляемые оптоволокном и не боящиеся средств РЭБ", - отмечают в "Украинской команде".

Как присоединиться:

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПомощь армииНовый годВолонтеры