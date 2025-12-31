"Донатим щедро!", - "Украинская команда" объявила новогодний сбор на антидроновые сеткометы

В "Украинской команде" призывают встретить Новый год с ощущением, что сделали максимум, чтобы наши воины были лучше защищены.

"Под Новый год "Украинская команда" проводит финальный сбор на антидроновые сеткометы. Давайте встретим 2026 год с ощущением, что мы сделали все возможное, чтобы наши воины были лучше защищены. Донатим щедро! Поддерживаем войско! Каждая гривна - это вклад в нашу общую Победу и мирный Новый год для всей страны", - говорится в сообщении на Facebook-странице волонтерского штаба.

Волонтеры отмечают, что антидроновые сеткометы уже эффективно зарекомендовали себя на линии боевого столкновения.

"Они сохранили уже много жизней наших ребят на передовой. Специальная сетка в этом устройстве эффективно нейтрализует вражеские дроны, даже управляемые оптоволокном и не боящиеся средств РЭБ", - отмечают в "Украинской команде".

Как присоединиться: