"Донат" вартістю 12 років: історія Ксенії Кареліної, яку звільнили з російської вʼязниці

Ксенія Кареліна народилася в російському Єкатеринбурзі у 1991 році. У 2012 році вона переїхала до Сполучених Штатів, де у 2021 році отримала американське громадянство. У Лос-Анджелесі вона не лише працювала, а й займалася балетом на аматорському рівні.

У січні 2024 року Кареліна вирушила до Росії, щоб відвідати свою 90-річну бабусю, сестру та батьків. Її двотижневий візит обернувся несподіваним арештом на початку того ж року.

Звинувачення РФ проти Кареліної у держзраді

Російська ФСБ звинуватила Кареліну в державній зраді, стверджуючи, що вона причетна до "публічних дій на підтримку київського режиму". Підґрунтям для цього цинічного звинувачення став її переказ у розмірі 51,80 долара на рахунок американської некомерційної організації Razom, яка надає гуманітарну допомогу Україні. Цей одноразовий платіж відбувся у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого 2022 року.

Організація Razom рішуче відкинула інсинуації ФСБ про збір коштів на військові потреби. Хлопець Кареліної Кріс Ван Херден висловив своє здивування щодо того, як російським спецслужбам стало відомо про цей незначний переказ, і наголосив, що перед поїздкою Кареліна не відчувала жодної загрози.

Фото: Ксенія Кареліна (росЗМІ)

Судовий процес над Кареліною

Судовий процес над Кареліною розпочався 20 червня 2024 року. 7 серпня вона визнала себе винною, що, ймовірно, було вимушеним кроком під тиском слідства. 15 серпня 2024 року Свердловський обласний суд у Єкатеринбурзі засудив її до 12 років позбавлення волі. Вирок оголосив суддя Андрій Мінєєв, який раніше також засудив журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Справа проти Кареліної викликала обурення у міжнародної спільноти, ставши черговим свідченням грубого порушення прав людини в Росії та використання сфабрикованих звинувачень для придушення будь-якої підтримки України.

Обмін увʼязненими між США та РФ

10 квітні 2025 року в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся обмін полоненими між Росією та Сполученими Штатами, внаслідок чого була звільнена Кареліна. Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що вона вже перебуває на борту літака, який прямує додому.

Звільнення Ксенії стало другою подібною подією після повернення Дональда Трампа до Білого дому, після звільнення американського вчителя Марка Фогеля у лютому 2025 року.