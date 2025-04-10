"Донат" стоимостью 12 лет: история Ксении Карелиной, которую освободили из российской тюрьмы

Ксения Карелина родилась в российском Екатеринбурге в 1991 году. В 2012 году она переехала в Соединенные Штаты, где в 2021 году получила американское гражданство. В Лос-Анджелесе она не только работала, но и занималась балетом на любительском уровне.

В январе 2024 года Карелина отправилась в Россию, чтобы навестить свою 90-летнюю бабушку, сестру и родителей. Ее двухнедельный визит обернулся неожиданным арестом в начале того же года.

Обвинения РФ против Карелиной в госизмене

Российская ФСБ обвинила Карелину в государственной измене, утверждая, что она причастна к "публичным действиям в поддержку киевского режима". Основанием для этого циничного обвинения стал ее перевод в размере 51,80 доллара на счет американской некоммерческой организации Razom, которая оказывает гуманитарную помощь Украине. Этот одноразовый платеж состоялся в первый день полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля 2022 года.

Организация Razom решительно отвергла инсинуации ФСБ о сборе средств на военные нужды. Парень Карелиной Крис Ван Херден выразил свое удивление относительно того, как российским спецслужбам стало известно об этом незначительном переводе, и отметил, что перед поездкой Карелина не чувствовала никакой угрозы.

Фото: Ксения Карелина (росСМИ)

Судебный процесс над Карелиной

Судебный процесс над Карелиной начался 20 июня 2024 года. 7 августа она признала себя виновной, что, вероятно, было вынужденным шагом под давлением следствия. 15 августа 2024 года Свердловский областной суд в Екатеринбурге приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Приговор огласил судья Андрей Минеев, который ранее также осудил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Дело против Карелиной вызвало возмущение у международного сообщества, став очередным свидетельством грубого нарушения прав человека в России и использования сфабрикованных обвинений для подавления любой поддержки Украины.

Обмен заключенными между США и РФ

10 апреля 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся обмен пленными между Россией и Соединенными Штатами, в результате чего была освобождена Карелина. Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что она уже находится на борту самолета, который направляется домой.

Освобождение Ксении стало вторым подобным событием после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, после освобождения американского учителя Марка Фогеля в феврале 2025 года.