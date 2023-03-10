Донат Україні. Усик погодився на ультиматум Ф'юрі, але висунув умову

Сьогодні Усик відповів Ф'юрі записавши до нього відеозвернення, в якому погодився на умови британця щодо розподілу гонорару за ймовірний бій за звання абсолютного чемпіона світу. Проте українець висунув одну свою умову.

"Я приймаю твою пропозицію 70% на 30%, щоб битися 29 квітня на "Вемблі". Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів (приблизно 1 187 000 доларів - ред.) відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите українцям 1% зі свого гаманця ", - сказав український боксер.

Наразі не відомо, чи відбудеться все ж бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Усик - Ф'юрі, оскільки сторони не можуть домовитися щодо фінансових питань.

Нагадаємо, сьогодні Ф'юрі вийшов у публічний простір з ультиматумом для українського чемпіона.

До слова, раніше Україна оголосила бойкот чемпіонату світу з боксу через участь РФ і Білорусі.

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