Дональд Туск призвал власть в Украине уважать политических оппонентов

Фото: Дональд Туск (AFP)

Также Туск отметил роль Порошенко в европейском реформировании Украины

Президент Европейской народной партии, экс-председатель Европейского совета Дональд Туск призвал нынешнее руководство Украины уважать политических оппонентов и соблюдать принципы демократии и законности.

Об этом Туск заявил во время общения с пятым президентом Петром Порошенко по случаю третьей годовщины безвизового режима, передает РБК-Украина.

"Вы должны демонстрировать уважение - и это сигнал нынешним политическим руководителям - в первую очередь к демократическим стандартам и законности, солидарности относительно ваших оппонентов, если вы хотите построить современное, демократическое государство. Я убежден, что по меньшей мере для некоторых это является вполне понятным, что я имею в виду", - сказал Туск.

Он также отметил роль Порошенко в европейском реформировании Украины.

"Ваш президентский срок во главе вашей страны был лучшим примером в нашей общей истории. Примером политического лидерства высочайшего качества. И это и моя роль сегодня - убедить моих партнеров в Европе продолжать то, что мы совместно начали, и что мы достигли в отношениях между Украиной и Европейским Союзом. Я могу повторить, что вы можете рассчитывать на меня. Я сделаю все возможное, чтобы убедить своих партнеров в Брюсселе и среди европейских столиц продолжать наш путь, проевропейский путь в Киеве", - добавил Туск.

Стоит отметить, что на ситуацию вокруг преследования Петра Порошенко отреагировали и другие политики. В частности, о недопустимости репрессий заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд.

"Собирается ли президент Зеленский пойти путем Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры. Это дело будет в центре внимания в отношениях между ЕС и Украиной", - написал Карл Бильдт.

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал властям сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

"Выбор, кого преследовать, - это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение - строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", - написал Волкер.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

В то же время, депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украины от политического преследования пятого президента Петра Порошенко.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина